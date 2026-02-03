Рейтинг@Mail.ru
23:13 03.02.2026
Эксперт: появление новых ядерных держав не отвечает интересам России
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Появление новых ядерных держав после потенциального вывода войск США из европейских стран не отвечает интересам России, считает директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков.
"Полный или частичный вывод сил США из Европы не должен означать появление в регионе новых государств, обладающих ядерным оружием... Это не отвечает интересам России", - сказал Хлопков в ходе онлайн-дискуссии, организованной базирующимся в Вашингтоне аналитическим центром Стимсона и некоммерческой организацией "Проект Оппенгеймер".
По словам эксперта, что Россия особенно возражает против появления ядерного оружия у ее границ, вне зависимости от того, получило бы его дружественное или недружественное государство.
В октябре Пентагон объявил о намерении вывести большую часть личного состава из Румынии. СМИ также сообщали, что США собираются вывести часть воинского контингента из Болгарии, Венгрии и Словакии.
Официально ядерным оружием обладают пять стран — члены "ядерного клуба": Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Кроме того, фактически ядерный арсенал имеют такие государства, как Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Опрос показал отношение немцев к созданию ядерного оружия
Вчера, 18:23
 
