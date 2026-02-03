https://ria.ru/20260203/rossiya-2072038768.html
Источником сквернословия у детей стал интернет, считает режиссер Бабков
Источником сквернословия у детей стал интернет, считает режиссер Бабков - РИА Новости, 03.02.2026
Источником сквернословия у детей стал интернет, считает режиссер Бабков
Источником сквернословия у детей в современном мире стал интернет, выразил мнение руководитель московского отделения Межрегионального общественного движения в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:19:00+03:00
2026-02-03T20:19:00+03:00
2026-02-03T20:20:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062447128_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_c4f35768eb014acbb0555b7c225a36a1.jpg
https://ria.ru/20260203/mat-2071947299.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062447128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1f0e3030307e98dab9eb92c566978b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Источником сквернословия у детей стал интернет, считает режиссер Бабков
Бабков: интернет стал источником сквернословия у детей в современном мире
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Источником сквернословия у детей в современном мире стал интернет, выразил мнение руководитель московского отделения Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства "Православный родительский комитет", режиссер, актер Максим Бабков.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля.
"Никогда в истории человечества не было такого сквернословия как сейчас, и не только в нашей стране, а вообще во всем мире начали говорить на каком-то сорном языке... Мы проводили закрытое анкетирование и выяснили, что на самом деле не семья на первом месте как источник сквернословия у детей, не школа и даже не подворотня, а интернет: ролики, рилсы, комики, разные популярные шоу", - рассказал Бабков на пресс-конференции в "Россия сегодня" международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Бабков отметил, что родители должны больше общаться с детьми, говорить им правду, откуда взялся матерный язык, кто на нем разговаривает, и что эти слова обозначают .
"Я говорю ребенку: "Ты хочешь быть взрослым человеком?" Он отвечает: "Да, хочу". Я объясняю ему, что взрослый человек контролирует свои эмоции. Как только сможешь это сделать - управлять своим мозгом, управлять своим словом, вот тогда ты станешь взрослым человеком, а не когда будешь 1 метр 80 сантиметров ростом", - рассказал Бабков.