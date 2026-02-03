Рейтинг@Mail.ru
Комиссия по участию России в G20 отметила важность координации с США - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 03.02.2026 (обновлено: 18:30 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/rossiya-2072017094.html
Комиссия по участию России в G20 отметила важность координации с США
Комиссия по участию России в G20 отметила важность координации с США - РИА Новости, 03.02.2026
Комиссия по участию России в G20 отметила важность координации с США
Комиссия по обеспечению участия России в G20 отметила важность координации в рамках "двадцатки" в плотном контакте с американским председательством, сообщается... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:20:00+03:00
2026-02-03T18:30:00+03:00
россия
в мире
большая двадцатка
светлана лукаш
брикс
майами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg
https://ria.ru/20260203/g20-2072016576.html
россия
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c1b9d4f0031f8a56ee6c7518b5a50263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, большая двадцатка, светлана лукаш, брикс, майами
Россия, В мире, Большая двадцатка, Светлана Лукаш, БРИКС, Майами
Комиссия по участию России в G20 отметила важность координации с США

Комиссия по участию России в G20 отметила важность координации в контакте с США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип G20
Логотип G20 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комиссия по обеспечению участия России в G20 отметила важность координации в рамках "двадцатки" в плотном контакте с американским председательством, сообщается на сайте Кремля.
Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш провела заседание межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "Группе двадцати".
"Отмечена важность скоординированной, конструктивной работы в "Группе двадцати" в плотном контакте с американским председательством и во взаимодействии с партнёрами по объединению БРИКС и государствами "мирового большинства", - говорится в сообщении.
На сайте Кремля отмечается, что по итогам заседания были сформированы профильные рабочие группы для проработки ключевых направлений переговорного процесса "двадцатки". Также были определены дальнейшие шаги по межведомственной координации для подготовки решений саммита лидеров "Группы двадцати" в Майами 14–15 декабря.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Комиссия по участию России в G20 обсудила председательство США
Вчера, 18:17
 
РоссияВ миреБольшая двадцаткаСветлана ЛукашБРИКСМайами
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала