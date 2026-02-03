https://ria.ru/20260203/rossiya-2072000298.html
СМИ: сотрудника Минобороны Польши заподозрили в сотрудничестве с Россией
СМИ: сотрудника Минобороны Польши заподозрили в сотрудничестве с Россией
Сотрудник министерства национальной обороны Польши задержан якобы за сотрудничество с российской разведкой, пишет издание Onet со ссылкой на неофициальные... РИА Новости, 03.02.2026
ВАРШАВА, 3 фев — РИА Новости
. Сотрудник министерства национальной обороны Польши задержан якобы за сотрудничество с российской разведкой, пишет издание Onet
со ссылкой на неофициальные источники.
"Сегодня после 8.00 (10.00 мск) служба военной контрразведки (SKW) задержала многолетнего сотрудника министерства национальной обороны", - говорится в сообщении.
Издание бездоказательно утверждает, что задержанного подозревают в сотрудничестве "с российской разведкой".
Как сообщает Onet, речь идет о "сотруднике среднего звена" департамента оборонной стратегии и планирования министерства национальной обороны.
"В данный момент его допрашивают в восьмом отделе по военным делам Окружной прокуратуры Варшавы", - говорится в сообщении.
Информацию о задержании сотрудника министерства национальной обороны позже подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.
"Сегодня в штаб-квартире минобороны произошло задержание сотрудника этого ведомства", - сказал Шлапка журналистам после заседания кабмина.
По его данным, задержанному предъявлены обвинения в сотрудничестве с иностранной разведкой.