17:13 03.02.2026
СМИ: сотрудника Минобороны Польши заподозрили в сотрудничестве с Россией
в мире, польша
В мире, Польша
СМИ: сотрудника Минобороны Польши заподозрили в сотрудничестве с Россией

Onet: в Польше задержали сотрудника Минобороны за якобы сотрудничество с Россией

Сотрудники полиции в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудник министерства национальной обороны Польши задержан якобы за сотрудничество с российской разведкой, пишет издание Onet со ссылкой на неофициальные источники.
"Сегодня после 8.00 (10.00 мск) служба военной контрразведки (SKW) задержала многолетнего сотрудника министерства национальной обороны", - говорится в сообщении.
Издание бездоказательно утверждает, что задержанного подозревают в сотрудничестве "с российской разведкой".
Как сообщает Onet, речь идет о "сотруднике среднего звена" департамента оборонной стратегии и планирования министерства национальной обороны.
"В данный момент его допрашивают в восьмом отделе по военным делам Окружной прокуратуры Варшавы", - говорится в сообщении.
Информацию о задержании сотрудника министерства национальной обороны позже подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.
"Сегодня в штаб-квартире минобороны произошло задержание сотрудника этого ведомства", - сказал Шлапка журналистам после заседания кабмина.
По его данным, задержанному предъявлены обвинения в сотрудничестве с иностранной разведкой.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
В Польше заявили о задержании 55 человек, якобы работавших на Россию
21 октября 2025, 13:19
 
