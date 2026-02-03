СМИ: сотрудника Минобороны Польши заподозрили в сотрудничестве с Россией

ВАРШАВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудник министерства национальной обороны Польши задержан якобы за сотрудничество с российской разведкой, пишет . Сотрудник министерства национальной обороны Польши задержан якобы за сотрудничество с российской разведкой, пишет издание Onet со ссылкой на неофициальные источники.

"Сегодня после 8.00 (10.00 мск) служба военной контрразведки (SKW) задержала многолетнего сотрудника министерства национальной обороны", - говорится в сообщении.

Издание бездоказательно утверждает, что задержанного подозревают в сотрудничестве "с российской разведкой".

Как сообщает Onet, речь идет о "сотруднике среднего звена" департамента оборонной стратегии и планирования министерства национальной обороны.

"В данный момент его допрашивают в восьмом отделе по военным делам Окружной прокуратуры Варшавы", - говорится в сообщении.

Информацию о задержании сотрудника министерства национальной обороны позже подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

"Сегодня в штаб-квартире минобороны произошло задержание сотрудника этого ведомства", - сказал Шлапка журналистам после заседания кабмина.