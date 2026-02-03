https://ria.ru/20260203/rossija-2071911721.html
Россия намерена развивать отношения с Индией, заявил Песков
Россия намерена и дальше всемерно развивать свои отношения с Индией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
Песков: Россия намерена и дальше развивать отношения с Индией