Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" планирует начать "зеленую" промышленную переработку топлива АЭС - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/rosatom-2071974746.html
"Росатом" планирует начать "зеленую" промышленную переработку топлива АЭС
"Росатом" планирует начать "зеленую" промышленную переработку топлива АЭС - РИА Новости, 03.02.2026
"Росатом" планирует начать "зеленую" промышленную переработку топлива АЭС
Предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск Красноярского края) планирует в 2026 году начать переработку отработавшего... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:46:00+03:00
2026-02-03T15:46:00+03:00
железногорск
красноярский край
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
росатом-международная сеть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/82/367078204_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6f9d47f7f75507b6f2fa0250dbef9025.jpg
https://ria.ru/20260129/likhachev-2070986696.html
https://ria.ru/20260202/rosatom-2071794114.html
железногорск
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/82/367078204_39:0:750:533_1920x0_80_0_0_397f5c281f8f85bb2e29811a079894bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
железногорск , красноярский край, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росатом-международная сеть
Железногорск , Красноярский край, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росатом-Международная сеть
"Росатом" планирует начать "зеленую" промышленную переработку топлива АЭС

"Росатом" планирует начать "зеленую" переработку отработавшего ядерного топлива

© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станцииКурская атомная станция
Курская атомная станция - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станции
Курская атомная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск Красноярского края) планирует в 2026 году начать переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на основе "зеленых" технологий на своих новых промышленных мощностях с выходом на проектную производительность в 2029 году, сообщает ГХК.
"Горно-химический комбинат" в 2025 году ввел в строй комплекс промышленной переработки отработавшего ядерного топлива, где будут использоваться технологии, позволяющие впервые в мире избежать образования жидких радиоактивных отходов, что важно с точки зрения повышения экологической безопасности развивающейся атомной энергетики IV поколения.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лихачев рассказал, какие проекты "Росатом" предложил ОАЭ
29 января, 14:23
"С 2026 года планируется переработка ОЯТ с выходом на проектную производительность в 2029 году", - говорится в сообщении на сайте ГХК.
Речь идет о втором, промышленном пусковом комплексе опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) ГХК. Первый комплекс ОДЦ был экспериментальным. Как ранее сообщал "Росатом", после отработки технологий и достижения проектных параметров ОДЦ станет первым в мире заводом по переработке топлива без образования жидких радиоактивных отходов. Ключевая задача второго комплекса ОДЦ, кроме переработки ОЯТ, - получение исходных данных и проверка уникального оборудования для проектирования завода по переработке отработавшего ядерного топлива большой мощности.
Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония, – это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. На данный момент в России работает один промышленный комплекс РТ-1 по радиохимической переработке ОЯТ. Он расположен на площадке предприятия "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область).
Росатом подвел итоги года в преддверии Дня российской науки - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Росатом" подвел итоги года в преддверии Дня российской науки
2 февраля, 20:17
 
ЖелезногорскКрасноярский крайРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Росатом-Международная сеть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала