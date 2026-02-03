"Росатом" планирует начать "зеленую" промышленную переработку топлива АЭС

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск Красноярского края) планирует в 2026 году начать переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на основе "зеленых" технологий на своих новых промышленных мощностях с выходом на проектную производительность в 2029 году, сообщает ГХК.
"Горно-химический комбинат" в 2025 году ввел в строй комплекс промышленной переработки отработавшего ядерного топлива, где будут использоваться технологии, позволяющие впервые в мире избежать образования жидких радиоактивных отходов, что важно с точки зрения повышения экологической безопасности развивающейся атомной энергетики IV поколения.
"С 2026 года планируется переработка ОЯТ с выходом на проектную производительность в 2029 году", - говорится в сообщении на сайте ГХК.
Речь идет о втором, промышленном пусковом комплексе опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) ГХК. Первый комплекс ОДЦ был экспериментальным. Как ранее сообщал "Росатом", после отработки технологий и достижения проектных параметров ОДЦ станет первым в мире заводом по переработке топлива без образования жидких радиоактивных отходов. Ключевая задача второго комплекса ОДЦ, кроме переработки ОЯТ, - получение исходных данных и проверка уникального оборудования для проектирования завода по переработке отработавшего ядерного топлива большой мощности.
Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония, – это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. На данный момент в России работает один промышленный комплекс РТ-1 по радиохимической переработке ОЯТ. Он расположен на площадке предприятия "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область).
