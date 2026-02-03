"Росатом" планирует начать "зеленую" промышленную переработку топлива АЭС

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск Красноярского края) планирует в 2026 году начать переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на основе "зеленых" технологий на своих новых промышленных мощностях с выходом на проектную производительность в 2029 году, сообщает ГХК.