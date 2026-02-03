Рейтинг@Mail.ru
В больнице Подмосковья внедрили первого робота для операций на суставах
Новости Подмосковья
 
15:07 03.02.2026
В больнице Подмосковья внедрили первого робота для операций на суставах
В больнице Подмосковья внедрили первого робота для операций на суставах - РИА Новости, 03.02.2026
В больнице Подмосковья внедрили первого робота для операций на суставах
В Жуковской областной больнице в Подмосковье внедрили первую роботизированную систему, позволяющую проводить ортопедические операции с высочайшей точностью... РИА Новости, 03.02.2026
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В больнице Подмосковья внедрили первого робота для операций на суставах

© РИА Новости / Виталий ТимкивВрач-хирург за пультом робота-хирурга на операции в больнице
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Жуковской областной больнице в Подмосковье внедрили первую роботизированную систему, позволяющую проводить ортопедические операции с высочайшей точностью. Новая технология дает врачам возможность создавать трехмерную модель сустава еще до начала хирургического вмешательства, обеспечивая детальное планирование дальнейших действий, написал 360.ru.
Роботизированная помощь позволяет устанавливать имплантат с ювелирной точностью, практически исключающей погрешности даже в пределах миллиметров. Помимо повышения точности система также уменьшает степень инвазивности процедуры, благодаря чему пациенты восстанавливаются гораздо быстрее – срок реабилитации сокращен всего до трех дней.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что появление инновационного оборудования сделает процедуру эндопротезирования коленного, плечевого и тазобедренного суставов доступной для большего числа жителей региона.
"Благодаря новому роботу жителям региона станет доступнее эндопротезирование коленных, плечевых и тазобедренных суставов. Кроме того, количество проводимых за год операций увеличится на 40%. Важно, что лечение проводится бесплатно по полису ОМС", – сообщил он.
Руководитель травмоцентра Жуковской больницы Алик Карпенко отметил удобство нового устройства, которое дает возможность заранее провести виртуальную установку протеза с идеальной точностью.
"Преимущество данного оборудования в том, что еще в ходе подготовки к операции мы можем виртуально имплантировать эндопротез вплоть до миллиметра. Это система, которая помогает хирургу выстроить правильное планирование и служит ассистентом врача непосредственно во время операции", – отметил Карпенко.
Теперь жители региона смогут пройти необходимое лечение в травмоцентре совершенно бесплатно, получив направление от своего лечащего врача.
 
Московская область (Подмосковье)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
