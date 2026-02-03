В больнице Подмосковья внедрили первого робота для операций на суставах

Врач-хирург за пультом робота-хирурга на операции в больнице

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Жуковской областной больнице в Подмосковье внедрили первую роботизированную систему, позволяющую проводить ортопедические операции с высочайшей точностью. Новая технология дает врачам возможность создавать трехмерную модель сустава еще до начала хирургического вмешательства, обеспечивая детальное планирование дальнейших действий, написал В Жуковской областной больнице в Подмосковье внедрили первую роботизированную систему, позволяющую проводить ортопедические операции с высочайшей точностью. Новая технология дает врачам возможность создавать трехмерную модель сустава еще до начала хирургического вмешательства, обеспечивая детальное планирование дальнейших действий, написал 360.ru

Роботизированная помощь позволяет устанавливать имплантат с ювелирной точностью, практически исключающей погрешности даже в пределах миллиметров. Помимо повышения точности система также уменьшает степень инвазивности процедуры, благодаря чему пациенты восстанавливаются гораздо быстрее – срок реабилитации сокращен всего до трех дней.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что появление инновационного оборудования сделает процедуру эндопротезирования коленного, плечевого и тазобедренного суставов доступной для большего числа жителей региона.

"Благодаря новому роботу жителям региона станет доступнее эндопротезирование коленных, плечевых и тазобедренных суставов. Кроме того, количество проводимых за год операций увеличится на 40%. Важно, что лечение проводится бесплатно по полису ОМС", – сообщил он.

Руководитель травмоцентра Жуковской больницы Алик Карпенко отметил удобство нового устройства, которое дает возможность заранее провести виртуальную установку протеза с идеальной точностью.

"Преимущество данного оборудования в том, что еще в ходе подготовки к операции мы можем виртуально имплантировать эндопротез вплоть до миллиметра. Это система, которая помогает хирургу выстроить правильное планирование и служит ассистентом врача непосредственно во время операции", – отметил Карпенко.