В Реутове задержали мужчину, выстрелившего из-за замечания прохожего
В Реутове задержали мужчину, выстрелившего из-за замечания прохожего - РИА Новости, 03.02.2026
В Реутове задержали мужчину, выстрелившего из-за замечания прохожего
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося пьяным попасть в учебное заведение и выстрелившего, предположительно, из пистолета после замечания прохожего в... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, пытавшегося пьяным попасть в учебное заведение и выстрелившего, предположительно, из пистолета после замечания прохожего в Реутове, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в главке сообщили, что в учебное заведение на улице Котовского пытался войти молодой человек с внешними признаками алкогольного опьянения. Получив отказ, он вышел за территорию и стал нецензурно выражаться. Проходящий мимо мужчина сделал ему замечание, на что парень достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и выстрелил.
"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России
"Балашихинское" в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки был установлен и доставлен в территориальный отдел житель Москвы
, который пытался войти в учебное заведение на улице Котовского", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.