В Реутове задержали мужчину, выстрелившего из-за замечания прохожего

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, пытавшегося пьяным попасть в учебное заведение и выстрелившего, предположительно, из пистолета после замечания прохожего в Реутове, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Ранее в главке сообщили, что в учебное заведение на улице Котовского пытался войти молодой человек с внешними признаками алкогольного опьянения. Получив отказ, он вышел за территорию и стал нецензурно выражаться. Проходящий мимо мужчина сделал ему замечание, на что парень достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и выстрелил.