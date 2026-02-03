Рейтинг@Mail.ru
В Реутове задержали мужчину, выстрелившего из-за замечания прохожего - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/reutov-2071908348.html
В Реутове задержали мужчину, выстрелившего из-за замечания прохожего
В Реутове задержали мужчину, выстрелившего из-за замечания прохожего - РИА Новости, 03.02.2026
В Реутове задержали мужчину, выстрелившего из-за замечания прохожего
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося пьяным попасть в учебное заведение и выстрелившего, предположительно, из пистолета после замечания прохожего в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:38:00+03:00
2026-02-03T12:38:00+03:00
происшествия
реутов
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260203/diversiya-2071875479.html
реутов
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, реутов, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Реутов, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Реутове задержали мужчину, выстрелившего из-за замечания прохожего

Полиция в Реутове задержала мужчину за стрельбу из-за замечания прохожего

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, пытавшегося пьяным попасть в учебное заведение и выстрелившего, предположительно, из пистолета после замечания прохожего в Реутове, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в главке сообщили, что в учебное заведение на улице Котовского пытался войти молодой человек с внешними признаками алкогольного опьянения. Получив отказ, он вышел за территорию и стал нецензурно выражаться. Проходящий мимо мужчина сделал ему замечание, на что парень достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и выстрелил.
"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Балашихинское" в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки был установлен и доставлен в территориальный отдел житель Москвы, который пытался войти в учебное заведение на улице Котовского", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
Допрос иностранного гражданина, причастного к подготовке террористического акта в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ФСБ опубликовала видео с мужчиной, задержанным за подготовку диверсии
Вчера, 10:39
 
ПроисшествияРеутовМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала