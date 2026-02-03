Рейтинг@Mail.ru
Предприятия России при поддержке РЭЦ покажут инновации на выставке в Индии
12:46 03.02.2026 (обновлено: 13:12 03.02.2026)
Предприятия России при поддержке РЭЦ покажут инновации на выставке в Индии
Предприятия России при поддержке РЭЦ покажут инновации на выставке в Индии - РИА Новости, 03.02.2026
Предприятия России при поддержке РЭЦ покажут инновации на выставке в Индии
Российские химпредприятия при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) презентуют инновационные решения для промышленности на выставке... РИА Новости, 03.02.2026
экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, индия
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Индия
Предприятия России при поддержке РЭЦ покажут инновации на выставке в Индии

Химпредприятия РФ при поддержке РЭЦ покажут инновации на ChemTech World Expo

© Фото : пресс-служба РЭЦВыставка ChemTech World Expo в Индии
Выставка ChemTech World Expo в Индии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Выставка ChemTech World Expo в Индии
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские химпредприятия при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) презентуют инновационные решения для промышленности на выставке ChemTech World Expo в Индии, говорится в сообщении РЭЦ.
"При поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) 15 отечественных производителей из 11 регионов страны представляют свои решения на международной выставке ChemTech World Expo 2026. Национальная экспозиция под брендом Made in Russia стала одной из самых заметных на главной отраслевой площадке Индии", - сказано в сообщении.
ChemTech World Expo, проходящая в Мумбаи с 3 по 6 февраля, является крупнейшим в Азии смотром достижений химической, нефтехимической и биофармацевтической промышленности. Выставка объединяет более 1000 экспонентов, создавая уникальную платформу для демонстрации промышленного оборудования и инновационных материалов. При поддержке РЭЦ в Мумбаи съехались разработчики и производители из Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Пермского края, а также Нижегородской, Тульской, Московской, Владимирской, Самарской, Свердловской областей.
Столь широкое региональное представительство позволило сформировать комплексное предложение для индийского рынка, охватывающее практически все подотрасли современной химии: промышленный инжиниринг и оборудование, катализаторы и реагенты, агрохимия и базовые компоненты, специальная химия и товаров народного потребления.
Так, российские инженеры презентуют пилотные установки для нефтехимии, термическое оборудование, инновационные системы фильтрации (рулонные мембранные элементы) и передовые решения для фосфатирования в химических ваннах. Кроме того, на стенде Made in Russia представлены высокоэффективные катализаторы для нефтехимической промышленности, включая никелевые и специализированные марки, а также полимер-композиционные материалы и редкоземельные металлы. Значительную долю экспозиции занимают производителей минеральных удобрений (нитроаммофоска, моноаммонийфосфат), соды, сульфатов натрия и цинка. А еще компании из РФ привезли в Индию диметилэтаноламин, специализированные ПАВы (норамиды) и широкую линейку моющих средств и профессиональной химии.
В день открытия выставки c экспозицией РЭЦ Made in Russia, помимо индийского бизнеса, ознакомились представители департамента химической промышленности Минпромторга РФ и Торгпредство России в Индии. РЭЦ обеспечивает комплексное сопровождение участников, софинансируя 100% затрат на аренду площадей, застройку стендов и организацию деловой программы. Кроме того, РЭЦ берет на себя информационное продвижение и целевой поиск потенциальных партнеров для каждой компании.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Ознакомиться с актуальным графиком международных выставок и бизнес-миссий вплоть до 2028 года, а также подать заявку на участие в них, можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияИндия
 
 
