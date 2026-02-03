Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, как бороться со сквернословием - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:16 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/religiya-2071958832.html
Священник рассказал, как бороться со сквернословием
Священник рассказал, как бороться со сквернословием - РИА Новости, 03.02.2026
Священник рассказал, как бороться со сквернословием
Главный совет в борьбе со сквернословием - начинать с себя, но есть еще и разработанное в церкви методическое пособие, где приведены лучшие практики в этой... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:16:00+03:00
2026-02-03T15:16:00+03:00
религия
общество
глазов
россия
александр невский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036813546_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5f31bceb17f4a0630ed6913731422354.jpg
https://ria.ru/20260202/mat-2071607435.html
https://ria.ru/20260129/patriarkh-2070982469.html
глазов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036813546_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_d4cb0748d00e186f6dd6c05b19f3a0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, глазов, россия, александр невский
Религия, Общество, Глазов, Россия, Александр Невский
Священник рассказал, как бороться со сквернословием

Священник Клюев призвал начинать борьбу со сквернословием с себя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Главный совет в борьбе со сквернословием - начинать с себя, но есть еще и разработанное в церкви методическое пособие, где приведены лучшие практики в этой сфере, рассказал глава межрегионального общественного движения "Православный родительский комитет", основатель движения "Доброслово", настоятель храма Александра Невского в Глазове священник Вячеслав Клюев.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают 3 февраля. Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, посвященная взаимодействию Церкви, государства и общества в борьбе с ненормативной лексикой.
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россияне стали чаще материться, заявили в Институте Виноградова
2 февраля, 02:51
"Каждому из нас на своём месте надо начинать с себя (для борьбы со сквернословием – ред.)", - сказал Клюев на пресс-конференции.
Он рассказал, что на фоне распространения в России ненормативной лексики зародилось общественное движение "Доброслово", а недавно было представлено методическое пособие, где приведены лучшие практики по борьбе со сквернословием.
"За годы работы мы постарались обобщить всё, что было в нашей стране за последние 15-20 лет по части психологии, педагогики, а также региональные, местные практики, в том числе примеры взаимодействия церкви, государства и общества, работы межведомственных советов, когда создавались программы по профилактике сквернословия. Мы запустили свои продукты, которые показали эффективность, мы их постоянно совершенствовали за счёт обратной связи", - пояснил священник, отметив, что авторы используют анонимное анкетирование среди детей и подростков, чтобы понять, какие материалы и спикеры по теме наиболее успешны.
"Весь этот опыт мы постарались обобщить в методическом пособии, который представили на Рождественских образовательных чтениях (в январе 2026 год – ред.). Там представлено все, что нужно делать на уровне региона, города, района, на уровне прихода или епархии, если мы говорим про Церковь, чтобы работу по утверждению чистоты речи и профилактике сквернословия проводить эффективно, не тратя время на бесполезные разговоры", – пояснил Клюев.
По его словам, в ближайшее время появятся печатные экземпляры пособия, также его скоро выложат в интернет, оно будет доступно бесплатно для всех интересующихся.
"Много полезных материалов в пособии найдут для себя родители, в том числе те, кто приходят в образовательные организации и помогают проводить мероприятия по утверждению чистоты речи. Найдут для себя подспорье в организации работы педагоги, директора школ, классные руководители, а также волонтеры - старшеклассники (у нас тоже создаются волонтерские отряды "Доброслова"). Чиновники, представители органов власти, от муниципалитетов до региональных властей (также могут пользоваться пособием – ред.), есть и абсолютно конкретные алгоритмы для работы на уровне приходском и епархиальном", - заключил священник.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ. 29 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве
29 января, 14:11
 
РелигияОбществоГлазовРоссияАлександр Невский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала