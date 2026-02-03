Священник рассказал, как бороться со сквернословием

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Главный совет в борьбе со сквернословием - начинать с себя, но есть еще и разработанное в церкви методическое пособие, где приведены лучшие практики в этой сфере, рассказал глава межрегионального общественного движения "Православный родительский комитет", основатель движения "Доброслово", настоятель храма Александра Невского в Глазове священник Вячеслав Клюев.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают 3 февраля. Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, посвященная взаимодействию Церкви, государства и общества в борьбе с ненормативной лексикой.
"Каждому из нас на своём месте надо начинать с себя (для борьбы со сквернословием – ред.)", - сказал Клюев на пресс-конференции.
Он рассказал, что на фоне распространения в России ненормативной лексики зародилось общественное движение "Доброслово", а недавно было представлено методическое пособие, где приведены лучшие практики по борьбе со сквернословием.
"За годы работы мы постарались обобщить всё, что было в нашей стране за последние 15-20 лет по части психологии, педагогики, а также региональные, местные практики, в том числе примеры взаимодействия церкви, государства и общества, работы межведомственных советов, когда создавались программы по профилактике сквернословия. Мы запустили свои продукты, которые показали эффективность, мы их постоянно совершенствовали за счёт обратной связи", - пояснил священник, отметив, что авторы используют анонимное анкетирование среди детей и подростков, чтобы понять, какие материалы и спикеры по теме наиболее успешны.
"Весь этот опыт мы постарались обобщить в методическом пособии, который представили на Рождественских образовательных чтениях (в январе 2026 год – ред.). Там представлено все, что нужно делать на уровне региона, города, района, на уровне прихода или епархии, если мы говорим про Церковь, чтобы работу по утверждению чистоты речи и профилактике сквернословия проводить эффективно, не тратя время на бесполезные разговоры", – пояснил Клюев.
По его словам, в ближайшее время появятся печатные экземпляры пособия, также его скоро выложат в интернет, оно будет доступно бесплатно для всех интересующихся.
"Много полезных материалов в пособии найдут для себя родители, в том числе те, кто приходят в образовательные организации и помогают проводить мероприятия по утверждению чистоты речи. Найдут для себя подспорье в организации работы педагоги, директора школ, классные руководители, а также волонтеры - старшеклассники (у нас тоже создаются волонтерские отряды "Доброслова"). Чиновники, представители органов власти, от муниципалитетов до региональных властей (также могут пользоваться пособием – ред.), есть и абсолютно конкретные алгоритмы для работы на уровне приходском и епархиальном", - заключил священник.