Священник рассказал, как бороться со сквернословием

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Главный совет в борьбе со сквернословием - начинать с себя, но есть еще и разработанное в церкви методическое пособие, где приведены лучшие практики в этой сфере, рассказал глава межрегионального общественного движения "Православный родительский комитет", основатель движения "Доброслово", настоятель храма Александра Невского в Глазове священник Вячеслав Клюев.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают 3 февраля. Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, посвященная взаимодействию Церкви, государства и общества в борьбе с ненормативной лексикой.

"Каждому из нас на своём месте надо начинать с себя (для борьбы со сквернословием – ред.)", - сказал Клюев на пресс-конференции.

Он рассказал, что на фоне распространения в России ненормативной лексики зародилось общественное движение "Доброслово", а недавно было представлено методическое пособие, где приведены лучшие практики по борьбе со сквернословием.

"За годы работы мы постарались обобщить всё, что было в нашей стране за последние 15-20 лет по части психологии, педагогики, а также региональные, местные практики, в том числе примеры взаимодействия церкви, государства и общества, работы межведомственных советов, когда создавались программы по профилактике сквернословия. Мы запустили свои продукты, которые показали эффективность, мы их постоянно совершенствовали за счёт обратной связи", - пояснил священник, отметив, что авторы используют анонимное анкетирование среди детей и подростков, чтобы понять, какие материалы и спикеры по теме наиболее успешны.

"Весь этот опыт мы постарались обобщить в методическом пособии, который представили на Рождественских образовательных чтениях (в январе 2026 год – ред.). Там представлено все, что нужно делать на уровне региона, города, района, на уровне прихода или епархии, если мы говорим про Церковь, чтобы работу по утверждению чистоты речи и профилактике сквернословия проводить эффективно, не тратя время на бесполезные разговоры", – пояснил Клюев.

По его словам, в ближайшее время появятся печатные экземпляры пособия, также его скоро выложат в интернет, оно будет доступно бесплатно для всех интересующихся.