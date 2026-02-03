Рейтинг@Mail.ru
15:10 03.02.2026
В РПЦ призвали не материться в Великий пост
В РПЦ призвали не материться в Великий пост

Священник Клюев призвал верующих не использовать мат в Великий пост

Вид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства "Православный родительский комитет" священник Вячеслав Клюев призвал верующих не использовать мат в период Великого поста.
"С прошлого года один из наших девизов: "Великого поста дорога свята – пройди ее христианин без мата". Не за горами Великий пост – это период, когда можно объективизировать: я хотя бы вот этот временной период пройду с чистым словом", – сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" к Международному дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается во вторник.
Великий пост в 2026 году пройдёт с 23 февраля по 11 апреля.
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россияне стали чаще материться, заявили в Институте Виноградова
2 февраля, 02:51
 
