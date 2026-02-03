https://ria.ru/20260203/religiya-2071956831.html
В РПЦ призвали не материться в Великий пост
Председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства "Православный родительский комитет" священник Вячеслав
религия
москва
россия
общество
русская православная церковь
москва
россия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства "Православный родительский комитет" священник Вячеслав Клюев призвал верующих не использовать мат в период Великого поста.
"С прошлого года один из наших девизов: "Великого поста дорога свята – пройди ее христианин без мата". Не за горами Великий пост – это период, когда можно объективизировать: я хотя бы вот этот временной период пройду с чистым словом", – сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" к Международному дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается во вторник.
Великий пост в 2026 году пройдёт с 23 февраля по 11 апреля.