Российская частная компания разрабатывает многоразовую ракету
Российская частная компания разрабатывает многоразовую ракету - РИА Новости, 03.02.2026
Российская частная компания разрабатывает многоразовую ракету
Российская частная компания Space Energy разрабатывает документацию на ракету среднего класса "Галактика", которая будет оснащена многоразовой первой ступенью,... РИА Новости, 03.02.2026
россия
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российская частная компания Space Energy разрабатывает документацию на ракету среднего класса "Галактика", которая будет оснащена многоразовой первой ступенью, сообщил РИА Новости главный конструктор компании Георгий Емелин.
"В настоящее время ведется работа над проектной документацией ракеты-носителя среднего класса "Галактика", который по аналогии с зарубежным ракетоносителем Falcon 9 получит многоразовую первую ступень", - сказал Емелин.
Он уточнил, что рендеры и основные технические характеристики ракеты компания планирует опубликовать уже в этом году.
Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска
является самой используемой сегодня ракетой с многоразовыми ступенями. Также вернуть первую ступень удалось американской компании Blue Origin
. Кроме того, успешно отработали технологию посадки первой ступени ракеты несколько китайских компаний.
В России
идёт разработка многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ". Предполагается, что разработка будет завершена к 2028 году, а первый пуск возможен после 2030 года.