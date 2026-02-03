Разработчик назвал дату пуска первой частной сверхлегкой российской ракеты

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российская частная компания Space Energy активно работает над ракетой сверхлёгкого класса "Орбита", её первый пуск планируется в первом квартале 2027 года, сообщил РИА Новости главный конструктор компании Георгий Емелин.

"Начата активная работа над ракетой-носителем сверхлегкого класса "Орбита", запуск которой мы планируем в первом квартале 2027 года", - сказал Емелин.

Он уточнил, что в компании уже сформирован полный технологический и инженерный задел, позволяющий реализовать проект без сдвига сроков.

Новая ракета позволит выводить полезную нагрузку массой до 130 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров или до 220 килограммов на низкую околоземную орбиту.

По словам главного конструктора, во время первого запуска "Орбиты" планируется выведение муляжа полезной нагрузки. Однако Емелин не исключил, что заказчики согласятся отправить свои наноспутники уже в рамках первого пуска.