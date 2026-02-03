https://ria.ru/20260203/pvo-2071975857.html
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью - РИА Новости, 03.02.2026
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:48:00+03:00
2026-02-03T15:48:00+03:00
2026-02-03T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью
Гладков: система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью