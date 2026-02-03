Силы ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 99 беспилотников самолетного типа, снаряд HIMARS и управляемую авиабомбу, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщило Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112076 беспилотных летательных аппаратов, 649 зенитных ракетных комплексов, 27459 танков и других боевых бронированных машин, 1657 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33021 орудие полевой артиллерии и минометов, 53553 единицы специальной военной автомобильной техники.