Силы ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 03.02.2026 (обновлено: 12:39 03.02.2026)
Силы ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 99 беспилотников самолетного типа, снаряд HIMARS и управляемую авиабомбу, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщило РИА Новости, 03.02.2026
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 99 беспилотников самолетного типа, снаряд HIMARS и управляемую авиабомбу, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112076 беспилотных летательных аппаратов, 649 зенитных ракетных комплексов, 27459 танков и других боевых бронированных машин, 1657 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33021 орудие полевой артиллерии и минометов, 53553 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала