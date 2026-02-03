Рейтинг@Mail.ru
20:05 03.02.2026
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сделать структуру занятости более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. РИА Новости, 03.02.2026
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной

Путин: важно улучшить занятость за счет хорошо оплачиваемых рабочих мест

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сделать структуру занятости более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.
"Также прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать ее более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
25 декабря 2025, 14:07
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
