Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной - РИА Новости, 03.02.2026
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сделать структуру занятости более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. РИА Новости, 03.02.2026
Путин: важно улучшить занятость за счет хорошо оплачиваемых рабочих мест