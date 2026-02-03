https://ria.ru/20260203/putin-2072036152.html
Путин призвал обеспечить новый уровень развития экономики
2026-02-03T20:01:00+03:00
2026-02-03T20:01:00+03:00
2026-02-03T20:01:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
россия
Экономика, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Необходимо обеспечить новый уровень качественного развития экономики и всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин
проводит первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам.
"Нам необходимо обеспечить новый уровень именно качественного интенсивного развития экономики и страны, значит, страны в целом", - сказал Путин на совещании.
В совещании принимают участие члены экономического блока правительства. На повестке дня - обсуждение актуальных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны.