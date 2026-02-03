https://ria.ru/20260203/putin-2072035901.html
Влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по оценке экономического блока, влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:01:00+03:00
2026-02-03T20:01:00+03:00
2026-02-03T20:55:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
россия
2026
