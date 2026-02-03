Рейтинг@Mail.ru
20:01 03.02.2026 (обновлено: 20:55 03.02.2026)
Влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по оценке экономического блока, влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным. РИА Новости, 03.02.2026
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по оценке экономического блока, влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.
"По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Ранее Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой. Он отмечал, что цель повышения налога заключалась в достижении сбалансированности бюджета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Путин призвал ритмично исполнять план структурных изменений в экономике
Вчера, 19:58
 
