Путин назвал повышение производительности труда приоритетом

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал повышение производительности труда приоритетной задачей для РФ в условиях дефицита кадров в ряде секторов экономики.

"Повышение производительности труда - это приоритетная задача в условиях дефицита кадров в отдельных секторах и отраслях", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.