Путин призвал ритмично исполнять план структурных изменений в экономике
19:58 03.02.2026 (обновлено: 20:54 03.02.2026)
Путин призвал ритмично исполнять план структурных изменений в экономике
Путин призвал ритмично исполнять план структурных изменений в экономике
Путин призвал ритмично исполнять план структурных изменений в экономике

Путин призвал ритмично выполнять план структурных изменений в экономике РФ

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике России.
В ходе совещания совещания по экономическим вопросам во вторник глава государства подчеркнул, что перед российскими властями стоит задача добиться восстановления темпов роста отечественной экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда.
«
"Соответствующие меры включены в план структурных изменений в экономике, рассчитанный до 2030 года. Прошу выполнять его ритмично, по намеченному графику, чтобы первые значимые результаты были заметны уже в текущем году", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6 процента, заявил Путин
