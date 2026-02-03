https://ria.ru/20260203/putin-2072035001.html
Путин призвал ритмично исполнять план структурных изменений в экономике
Путин призвал ритмично исполнять план структурных изменений в экономике - РИА Новости, 03.02.2026
Путин призвал ритмично исполнять план структурных изменений в экономике
Президент России Владимир Путин призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике России. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:58:00+03:00
2026-02-03T19:58:00+03:00
2026-02-03T20:54:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
https://ria.ru/20260203/putin-2072034457.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал ритмично исполнять план структурных изменений в экономике
Путин призвал ритмично выполнять план структурных изменений в экономике РФ