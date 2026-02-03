Инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6 процента, заявил Путин

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%, - сказал Путин.