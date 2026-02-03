https://ria.ru/20260203/putin-2072034457.html
Инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6 процента, заявил Путин
Инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6 процента, заявил Путин - РИА Новости, 03.02.2026
Инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6 процента, заявил Путин
Инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:55:00+03:00
2026-02-03T19:55:00+03:00
2026-02-03T19:55:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20260203/putin-2072033234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6 процента, заявил Путин
Путин: инфляция в РФ в 2025 г. замедлилась до 5,6%