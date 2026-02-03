https://ria.ru/20260203/putin-2072033373.html
Путин призвал контролировать все макроэкономические показатели
Президент России Владимир Путин призвал контролировать не только динамику цен, но и все макроэкономические показатели. РИА Новости, 03.02.2026
