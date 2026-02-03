https://ria.ru/20260203/putin-2072033234.html
Путин рассказал об ожиданиях по инфляции в России в этом году
Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2026
экономика, россия, владимир путин
