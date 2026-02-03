Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об ожиданиях по инфляции в России в этом году
19:50 03.02.2026 (обновлено: 20:13 03.02.2026)
Путин рассказал об ожиданиях по инфляции в России в этом году
Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2026
Путин рассказал об ожиданиях по инфляции в России в этом году

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 3 февраля 2026
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К концу (2026 - ред.) года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
ВВП России вырос на один процент в 2025 году, заявил Путин
Вчера, 19:49
 
