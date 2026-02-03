https://ria.ru/20260203/putin-2072032631.html
Путин объяснил ускорение инфляции в начале года
Путин объяснил ускорение инфляции в начале года - РИА Новости, 03.02.2026
Путин объяснил ускорение инфляции в начале года
Ускорение инфляции в начале года ожидаемо, связано с повышением НДС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:48:00+03:00
2026-02-03T19:48:00+03:00
2026-02-03T20:52:00+03:00
владимир путин
экономика
инфляция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20260203/putin-2072031063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, инфляция, россия
Владимир Путин, Экономика, Инфляция, Россия
Путин объяснил ускорение инфляции в начале года
Путин: ускорение инфляции в начале года ожидаемо и связано с повышением НДС