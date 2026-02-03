Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил ускорение инфляции в начале года
19:48 03.02.2026 (обновлено: 20:52 03.02.2026)
Путин объяснил ускорение инфляции в начале года
Ускорение инфляции в начале года ожидаемо, связано с повышением НДС, заявил президент России Владимир Путин.
2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ускорение инфляции в начале года ожидаемо, связано с повышением НДС, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во время совещания по экономическим вопросам сообщил, что инфляция в России в начале 2026 года ускорилась, а на 26 января составила 6,4% в годовом выражении.
"Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров. При этом Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой.
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам
