Путин рассказал об инфляции в России
Путин рассказал об инфляции в России
Инфляция в России в начале 2026 года немного ускорилась, на 26 января составив 6,4%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инфляция в России в начале 2026 года немного ускорилась, на 26 января составив 6,4%, заявил президент России Владимир Путин.
"В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась - на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.