19:46 03.02.2026 (обновлено: 19:52 03.02.2026)
Путин рассказал об инфляции в России
Путин рассказал об инфляции в России
Инфляция в России в начале 2026 года немного ускорилась, на 26 января составив 6,4%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2026
2026
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал об инфляции в России

Путин: инфляция в России немного ускорилась в начале 2026 года

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инфляция в России в начале 2026 года немного ускорилась, на 26 января составив 6,4%, заявил президент России Владимир Путин.
"В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась - на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
ВВП России вырос на один процент в 2025 году, заявил Путин
