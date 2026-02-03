Путин рассказал об инфляции в России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инфляция в России в начале 2026 года немного ускорилась, на 26 января составив 6,4%, заявил президент России Владимир Путин.

"В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась - на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.