Путин предложил обсудить итоги российской экономики за прошлый год
Путин предложил обсудить итоги российской экономики за прошлый год - РИА Новости, 03.02.2026
Путин предложил обсудить итоги российской экономики за прошлый год
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить итоги российской экономики за 2025 год. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:44:00+03:00
2026-02-03T19:44:00+03:00
2026-02-03T19:53:00+03:00
россия
Путин предложил обсудить итоги российской экономики за 2025 год
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить итоги российской экономики за 2025 год.
"Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня проведем первое в наступившем 2026 году совещание по экономическим вопросам. В этой связи предлагаю рассмотреть некоторые предварительные итоги работы отечественной экономики за прошлый год", - сказал Путин
в ходе совещания.
"Поговорим о прогнозах, о развитии с учетом текущих факторов, вызовов и тенденций, а также ситуаций на внутреннем и на международных рынках. И, конечно, детально проанализируем механизмы достижения наших целей в экономической сфере", - подчеркнул глава государства.