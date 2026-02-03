Рейтинг@Mail.ru
19:44 03.02.2026 (обновлено: 19:53 03.02.2026)
Путин предложил обсудить итоги российской экономики за прошлый год
Путин предложил обсудить итоги российской экономики за прошлый год
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить итоги российской экономики за прошлый год

Путин предложил обсудить итоги российской экономики за 2025 год

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить итоги российской экономики за 2025 год.
"Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня проведем первое в наступившем 2026 году совещание по экономическим вопросам. В этой связи предлагаю рассмотреть некоторые предварительные итоги работы отечественной экономики за прошлый год", - сказал Путин в ходе совещания.
"Поговорим о прогнозах, о развитии с учетом текущих факторов, вызовов и тенденций, а также ситуаций на внутреннем и на международных рынках. И, конечно, детально проанализируем механизмы достижения наших целей в экономической сфере", - подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Путин рассказал об ожиданиях по инфляции в России в этом году
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
