Путин предложил обсудить итоги российской экономики за прошлый год

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить итоги российской экономики за 2025 год.

"Поговорим о прогнозах, о развитии с учетом текущих факторов, вызовов и тенденций, а также ситуаций на внутреннем и на международных рынках. И, конечно, детально проанализируем механизмы достижения наших целей в экономической сфере", - подчеркнул глава государства.