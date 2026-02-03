https://ria.ru/20260203/putin-2072031063.html
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 03.02.2026
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам
а также призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике до 2030 года.
2026-02-03T19:41:00+03:00
2026-02-03T19:41:00+03:00
2026-02-03T20:41:00+03:00
россия
Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
экономика, россия, владимир путин, инфляция, общество, ввп, ндс
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инфляция, Общество, ВВП, НДС
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам
Путин поручил работать над снижением инфляции до пяти процентов в 2026 году
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Путин на первом в 2026-м совещании по экономическим вопросам оценил влияние роста НДС на цены, а также призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике до 2030 года.
"К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов", — сказал он.
В начале 2026-го она немного ускорилась: это связано с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС. Как следствие, динамика ВВП в прошлом году была ниже прошлых лет, однако замедление было ожидаемым и даже рукотворным.
"Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции", — пояснил Путин
При этом, по оценкам правительства и Центрального банка, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным, заверил президент.
А чтобы добиться восстановления темпов роста экономики, необходимо улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда, добавил он. Так, структуру занятости предстоит сделать более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Первых значимых результатов глава государства ожидает уже в текущем году.
"Нам необходимо обеспечить новый уровень именно качественного, интенсивного развития экономики и, значит, страны в целом", — подчеркнул он.
При этом нужно контролировать не только динамику цен, но и все макроэкономические показатели, заключил Путин.
В совещании приняли участие члены экономического блока правительства. Предыдущее состоялось в декабре, тогда ключевыми темами стали повышение зарплат бюджетников и увеличение пенсий. Также обсуждался вопрос дальнейшего снижения уровня бедности в России
