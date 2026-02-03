Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 03.02.2026
19:41 03.02.2026 (обновлено: 20:41 03.02.2026)
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 03.02.2026
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам
а также призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике до 2030 года.
Путин собрал первое в этом году совещание по экономическим вопросам

Путин поручил работать над снижением инфляции до пяти процентов в 2026 году

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Путин на первом в 2026-м совещании по экономическим вопросам оценил влияние роста НДС на цены, а также призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике до 2030 года.
"К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов", — сказал он.
В начале 2026-го она немного ускорилась: это связано с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС. Как следствие, динамика ВВП в прошлом году была ниже прошлых лет, однако замедление было ожидаемым и даже рукотворным.
"Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции", — пояснил Путин.
При этом, по оценкам правительства и Центрального банка, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным, заверил президент.
А чтобы добиться восстановления темпов роста экономики, необходимо улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда, добавил он. Так, структуру занятости предстоит сделать более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Первых значимых результатов глава государства ожидает уже в текущем году.
"Нам необходимо обеспечить новый уровень именно качественного, интенсивного развития экономики и, значит, страны в целом", — подчеркнул он.
При этом нужно контролировать не только динамику цен, но и все макроэкономические показатели, заключил Путин.
В совещании приняли участие члены экономического блока правительства. Предыдущее состоялось в декабре, тогда ключевыми темами стали повышение зарплат бюджетников и увеличение пенсий. Также обсуждался вопрос дальнейшего снижения уровня бедности в России.
