Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом отношения РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:16:00+03:00
2026-02-03T16:16:00+03:00
2026-02-03T16:43:00+03:00
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения
Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом