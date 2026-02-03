Рейтинг@Mail.ru
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 03.02.2026
16:16 03.02.2026 (обновлено: 16:43 03.02.2026)
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 03.02.2026
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом отношения РИА Новости, 03.02.2026
РИА Новости
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения

Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом отношения двух стран и совместную работу в ОПЕК+.
"В преддверии отмечаемого 19 февраля 100-летнего юбилея установления дипломатических связей <...> с удовлетворением констатировано, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, приобрели многоплановый и обоюдовыгодный характер", — сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили обеспечение стабильности глобального энергорынка, а также международные и региональные вопросы.
Они договорились и дальше углублять сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
В предыдущий раз Путин и бен Сальман общались 19 августа прошлого года. Тогда президент рассказал о результатах переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Анкоридже.
Саудовская АравияВладимир ПутинРоссияПолитикаДональд ТрампОПЕК
 
 
