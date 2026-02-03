Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом отношения двух стран и совместную работу в ОПЕК+.

"В преддверии отмечаемого 19 февраля 100-летнего юбилея установления дипломатических связей <...> с удовлетворением констатировано, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, приобрели многоплановый и обоюдовыгодный характер", — сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили обеспечение стабильности глобального энергорынка, а также международные и региональные вопросы.

Они договорились и дальше углублять сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.