Путин рассказал о мерах борьбы с онкологическими заболеваниями в России

"В России борьбе с онкологическими заболеваниями уделяется приоритетное внимание. Реализуются масштабные государственные программы, в регионах строятся новые и переоснащаются уже существующие онкоцентры. Широко внедряются передовые технологии, обеспечивающие современную диагностику и лечение", - зачитал Каприн приветствие президента РФ.

"Ваши информационно-просветительские мероприятия, образовательные семинары и круглые столы с представителями медицинских учреждений всегда актуальны и содержательны. Они проводятся во многих российских городах и поселках, охватывают сотрудников крупных предприятий и учебных заведений, медицинский персонал. Главное - служат укреплению комплексной системы защиты здоровья наших граждан", - прочитал Каприн обращение Путина.