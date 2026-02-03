Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о мерах борьбы с онкологическими заболеваниями в России - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/putin-2071920130.html
Путин рассказал о мерах борьбы с онкологическими заболеваниями в России
Путин рассказал о мерах борьбы с онкологическими заболеваниями в России - РИА Новости, 03.02.2026
Путин рассказал о мерах борьбы с онкологическими заболеваниями в России
В России уделяют приоритетное внимание борьбе с онкологическими заболеваниями, реализуются масштабные государственные программы, строятся новые онкоцентры,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:12:00+03:00
2026-02-03T13:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
андрей каприн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20250801/kaprin-2032776039.html
https://ria.ru/20251027/rossiya-2050990308.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, андрей каприн
Общество, Россия, Владимир Путин, Андрей Каприн
Путин рассказал о мерах борьбы с онкологическими заболеваниями в России

Путин: в России реализуют масштабные госпрограммы по борьбе с онкологией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В России уделяют приоритетное внимание борьбе с онкологическими заболеваниями, реализуются масштабные государственные программы, строятся новые онкоцентры, внедряются передовые технологии, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к участникам и организаторам всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль". Текст обращения зачитал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Главный онколог Минздрава высказался о росте показателей онкозаболеваемости
1 августа 2025, 10:13
"В России борьбе с онкологическими заболеваниями уделяется приоритетное внимание. Реализуются масштабные государственные программы, в регионах строятся новые и переоснащаются уже существующие онкоцентры. Широко внедряются передовые технологии, обеспечивающие современную диагностику и лечение", - зачитал Каприн приветствие президента РФ.
Глава государства подчеркнул, что одним из важнейших направлений является активная профилактика, продвижение в обществе ценностей здорового образа жизни, воспитание у людей ответственного отношения к своему здоровью. Путин особо отметил скрупулезную, востребованную работу, которую проводят участники всероссийского проекта "Онкопатруль".
"Ваши информационно-просветительские мероприятия, образовательные семинары и круглые столы с представителями медицинских учреждений всегда актуальны и содержательны. Они проводятся во многих российских городах и поселках, охватывают сотрудников крупных предприятий и учебных заведений, медицинский персонал. Главное - служат укреплению комплексной системы защиты здоровья наших граждан", - прочитал Каприн обращение Путина.
Президент поблагодарил участников и организаторов проекта и пожелал успехов.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Две трети россиян считают рак излечимым, показало исследование
27 октября 2025, 17:33
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАндрей Каприн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала