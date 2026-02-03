Путин соберет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сегодня соберет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло в декабре. Тогда ключевыми темами стали повышение зарплат работников бюджетной сферы, увеличение пенсий и дальнейшее снижение уровня бедности в России.