Путин соберет совещание по экономическим вопросам
Путин соберет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин сегодня соберет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:43:00+03:00
