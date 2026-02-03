https://ria.ru/20260203/putin-2071910102.html
Путин во вторник проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:41:00+03:00
2026-02-03T12:41:00+03:00
2026-02-03T12:41:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
Песков сообщил, что Путин во вторник проведет международный телефонный разговор