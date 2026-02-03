Адвокат рассказал, на что распространяются проверки смартфонов в метро

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности метрополитена не вправе требовать обеспечения доступа к личной информации, находящейся в телефоне, проверка может касаться только работоспособности устройства, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

"Согласно правилам проведения досмотра, утвержденным приказом Минтранса, проверяется только работоспособность техники. Это необходимо с целью выявления взрывоопасных объектов, замаскированных под бытовые электронные устройства. Тайна переписки и телефонных переговоров охраняется Конституцией РФ и может быть ограничена только судебным решением", - рассказал собеседник агентства.

Адвокат посоветовал лишь демонстрировать работоспособность устройства в случае проверки, при просьбе показать какие-либо приложения или переписки "можно смело отказывать, такие требования незаконны", отметил адвокат.