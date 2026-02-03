https://ria.ru/20260203/proverki-2071831637.html
Адвокат рассказал, на что распространяются проверки смартфонов в метро
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности метрополитена не вправе требовать обеспечения доступа к личной информации, находящейся в телефоне, проверка может касаться только работоспособности устройства, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Согласно правилам проведения досмотра, утвержденным приказом Минтранса, проверяется только работоспособность техники. Это необходимо с целью выявления взрывоопасных объектов, замаскированных под бытовые электронные устройства. Тайна переписки и телефонных переговоров охраняется Конституцией РФ
и может быть ограничена только судебным решением", - рассказал собеседник агентства.
Адвокат посоветовал лишь демонстрировать работоспособность устройства в случае проверки, при просьбе показать какие-либо приложения или переписки "можно смело отказывать, такие требования незаконны", отметил адвокат.
Как ранее заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости.