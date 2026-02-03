Рейтинг@Mail.ru
04:30 03.02.2026 (обновлено: 12:23 03.02.2026)
Врач назвала способ защититься от простуды
Девушка фотографируется на природе на берегу Енисея во время морозов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Кратковременный холодный душ положительно влияет на иммунную систему и может повышать устойчивость организма к простудным инфекциям, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова.
"Холод стимулирует симпатическую нервную систему и активирует выброс катехоламинов, что субъективно воспринимается как повышение бодрости и работоспособности. Отмечается и влияние на иммунную систему: регулярное закаливание может повышать неспецифическую устойчивость организма к простудным инфекциям за счет адаптационных механизмов", - сказала Якимова.
По словам врача, контакт с холодной водой улучшает кровообращение.
Якимова предупредила, что польза холодного душа возможна только при постепенном и кратковременном воздействии. Резкое или длительное охлаждение может привести к спазму сосудов, нарушению сердечного ритма и обострению хронических заболеваний. Противопоказаниями являются сердечно-сосудистые заболевания, выраженная гипертония, острые инфекции и воспалительные процессы, добавила Якимова.
Суп из куриных грудок на столе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Врач рассказал, какие продукты помогут при простуде
1 февраля, 04:27
 
