https://ria.ru/20260203/prostuda-2071834765.html
Врач назвала способ защититься от простуды
Врач назвала способ защититься от простуды - РИА Новости, 03.02.2026
Врач назвала способ защититься от простуды
Кратковременный холодный душ положительно влияет на иммунную систему и может повышать устойчивость организма к простудным инфекциям, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T04:30:00+03:00
2026-02-03T04:30:00+03:00
2026-02-03T12:23:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071903178_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_ab4e2faa60ae9894a7428102c57cab2e.jpg
https://ria.ru/20260201/prostuda-2071499044.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071903178_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_08fffd9ee595002a389f972a20f2310e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвала способ защититься от простуды
РИА Новости: кратковременный холодный душ повышает устойчивость к простуде
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Кратковременный холодный душ положительно влияет на иммунную систему и может повышать устойчивость организма к простудным инфекциям, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова.
"Холод стимулирует симпатическую нервную систему и активирует выброс катехоламинов, что субъективно воспринимается как повышение бодрости и работоспособности. Отмечается и влияние на иммунную систему: регулярное закаливание может повышать неспецифическую устойчивость организма к простудным инфекциям за счет адаптационных механизмов", - сказала Якимова.
По словам врача, контакт с холодной водой улучшает кровообращение.
Якимова предупредила, что польза холодного душа возможна только при постепенном и кратковременном воздействии. Резкое или длительное охлаждение может привести к спазму сосудов, нарушению сердечного ритма и обострению хронических заболеваний. Противопоказаниями являются сердечно-сосудистые заболевания, выраженная гипертония, острые инфекции и воспалительные процессы, добавила Якимова.