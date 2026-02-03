Врач назвала способ защититься от простуды

Девушка фотографируется на природе на берегу Енисея во время морозов. Архивное фото

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Кратковременный холодный душ положительно влияет на иммунную систему и может повышать устойчивость организма к простудным инфекциям, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова.

"Холод стимулирует симпатическую нервную систему и активирует выброс катехоламинов, что субъективно воспринимается как повышение бодрости и работоспособности. Отмечается и влияние на иммунную систему: регулярное закаливание может повышать неспецифическую устойчивость организма к простудным инфекциям за счет адаптационных механизмов", - сказала Якимова.

По словам врача, контакт с холодной водой улучшает кровообращение.