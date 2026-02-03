Рейтинг@Mail.ru
Осужденный рязанский экс-вице-губернатор не имел постоянной прописки - РИА Новости, 03.02.2026
04:20 03.02.2026
Осужденный рязанский экс-вице-губернатор не имел постоянной прописки
Осужденный рязанский экс-вице-губернатор не имел постоянной прописки - РИА Новости, 03.02.2026
Осужденный рязанский экс-вице-губернатор не имел постоянной прописки
Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, осужденный за мошенничество и получение взяток к 16 годам и 11 месяцам колонии, не имел постоянного места РИА Новости, 03.02.2026
россия
Россия
Осужденный рязанский экс-вице-губернатор не имел постоянной прописки

РИА Новости: осужденный за взятки Греков не имел постоянной прописки

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, осужденный за мошенничество и получение взяток к 16 годам и 11 месяцам колонии, не имел постоянного места регистрации на территории России, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Грекова задержали летом 2023 года. Было установлено, что в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медоборудования для лечебных учреждений области.
"Греков Игорь Михайлович... постоянного места регистрации на территории РФ не имеющий", - говорится в материалах.
По решению областного суда в августе 2025 года Грекову было назначено 16 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 399 миллионов 950 тысяч рублей. При этом суд не стал лишать его госнаград, как требовала прокуратура.
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке
31 января, 21:08
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
