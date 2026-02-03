Осужденный рязанский экс-вице-губернатор не имел постоянной прописки

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, осужденный за мошенничество и получение взяток к 16 годам и 11 месяцам колонии, не имел постоянного места регистрации на территории России, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Грекова задержали летом 2023 года. Было установлено, что в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медоборудования для лечебных учреждений области.

"Греков Игорь Михайлович... постоянного места регистрации на территории РФ не имеющий", - говорится в материалах.