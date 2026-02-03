Рейтинг@Mail.ru
12:14 03.02.2026 (обновлено: 12:28 03.02.2026)
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-главы округа на Кубани
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-главы округа на Кубани

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Прокуратура требует обратить в доход РФ имущество экс-главы Приморско-Ахтарского округа Кубани Максима Бондаренко, который ранее был отправлен в отставку в связи с утратой доверия из-за выявленных фактов коррупции при перераспределении земли, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд исковое заявление об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ", - говорится в сообщении.
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ГП в иске к Вороновскому требует изъять активы в Москве, Крыму и на Кубани
21 января, 00:07
 
