https://ria.ru/20260203/prigovor-2071948964.html
Защита обжаловала приговор по делу о покушении на Прозорова
Защита обжаловала приговор по делу о покушении на Прозорова - РИА Новости, 03.02.2026
Защита обжаловала приговор по делу о покушении на Прозорова
Защита обжаловала приговор курьеру Ивану Паскарю, которому суд назначил 24 года лишения свободы за покушение на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:43:00+03:00
2026-02-03T14:43:00+03:00
2026-02-03T14:43:00+03:00
происшествия
москва
россия
литва
василий прозоров
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069084244_0:92:2964:1759_1920x0_80_0_0_ccac4c207fba25ce8762fe0273284ccd.jpg
https://ria.ru/20260120/sud-2069095561.html
https://ria.ru/20251213/prozorov-2061808682.html
москва
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069084244_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_487a67b75a1835f452ef050cac66ce78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, литва, василий прозоров, служба безопасности украины
Происшествия, Москва, Россия, Литва, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины
Защита обжаловала приговор по делу о покушении на Прозорова
РИА Новости: приговор курьеру Паскарю за покушение на Прозорова обжаловали
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Защита обжаловала приговор курьеру Ивану Паскарю, которому суд назначил 24 года лишения свободы за покушение на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, заявил РИА Новости его адвокат Муслим Джамалутдинов.
"Мы подали жалобу на приговор в отношении Паскаря, считаем его незаконным и несправедливым", - сказал собеседник агентства.
2-й Западный окружной военный суд 20 января приговорил Владимира Головченко к 26 годам, Ивана Паскаря – к 24 годам заключения, часть срока им предстоит провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима.
Брат Паскаря после оглашения приговора суда пояснил журналистам, что Ивана попросил другой водитель выйти в рейс вместо него и брат не знал, что находится в пакете.
Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию
, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова
на Коровинском шоссе на севере Москвы
. Бомба сработала 12 апреля 2024 года у дома при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
Как было установлено в суде, Паскарь получил в Литве
посылку из Варшавы
с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Вину Паскарь не признал.