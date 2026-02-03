https://ria.ru/20260203/prigovor-2071830298.html
Потерпевший по делу военного судьи в отставке Тришкина обжаловал приговор
происшествия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Потерпевшая сторона по делу военного судьи в отставке Альберта Тришкина, получившего два года условно за стрельбу из травматического оружия в водителя такси, подала апелляционную жалобу на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Александр Монин.
"Мы подавали жалобы, так как не согласны с присужденным сроком и размером суммы морального вреда", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, потерпевшая сторона требует увеличить Тришкину наказание с двух до трех лет условно, как того в прениях сторон запрашивал гособвинитель. Кроме того, мужчина не согласен с размером присужденной ему суммы морального вреда. Его требования удовлетворили частично, взыскав с обвиняемого 350 тысяч рублей вместо заявленных 5 миллионов рублей.
Конфликт возник после того как таксист, двигаясь задним ходом, преградил дорогу машине, в которой находился судья. В итоге Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия. Тришкину было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.
Тришкин был назначен судьей 2-го Западного окружного военного суда в 2016 году.