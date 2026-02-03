Потерпевший по делу военного судьи в отставке Тришкина обжаловал приговор

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Потерпевшая сторона по делу военного судьи в отставке Альберта Тришкина, получившего два года условно за стрельбу из травматического оружия в водителя такси, подала апелляционную жалобу на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Александр Монин.

"Мы подавали жалобы, так как не согласны с присужденным сроком и размером суммы морального вреда", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, потерпевшая сторона требует увеличить Тришкину наказание с двух до трех лет условно, как того в прениях сторон запрашивал гособвинитель. Кроме того, мужчина не согласен с размером присужденной ему суммы морального вреда. Его требования удовлетворили частично, взыскав с обвиняемого 350 тысяч рублей вместо заявленных 5 миллионов рублей.

Конфликт возник после того как таксист, двигаясь задним ходом, преградил дорогу машине, в которой находился судья. В итоге Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия. Тришкину было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.