03.02.2026
02:36 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/prigovor-2071830298.html
Потерпевший по делу военного судьи в отставке Тришкина обжаловал приговор
Потерпевший по делу военного судьи в отставке Тришкина обжаловал приговор - РИА Новости, 03.02.2026
Потерпевший по делу военного судьи в отставке Тришкина обжаловал приговор
Потерпевшая сторона по делу военного судьи в отставке Альберта Тришкина, получившего два года условно за стрельбу из травматического оружия в водителя такси,... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
2026
происшествия
Происшествия
Потерпевший по делу военного судьи в отставке Тришкина обжаловал приговор

РИА Новости: потерпевший по делу судьи в отставке Тришкина обжаловал приговор

Бывший военный судья Альберт Тришкин
Бывший военный судья Альберт Тришкин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший военный судья Альберт Тришкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Потерпевшая сторона по делу военного судьи в отставке Альберта Тришкина, получившего два года условно за стрельбу из травматического оружия в водителя такси, подала апелляционную жалобу на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Александр Монин.
"Мы подавали жалобы, так как не согласны с присужденным сроком и размером суммы морального вреда", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, потерпевшая сторона требует увеличить Тришкину наказание с двух до трех лет условно, как того в прениях сторон запрашивал гособвинитель. Кроме того, мужчина не согласен с размером присужденной ему суммы морального вреда. Его требования удовлетворили частично, взыскав с обвиняемого 350 тысяч рублей вместо заявленных 5 миллионов рублей.
Конфликт возник после того как таксист, двигаясь задним ходом, преградил дорогу машине, в которой находился судья. В итоге Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия. Тришкину было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.
Тришкин был назначен судьей 2-го Западного окружного военного суда в 2016 году.
