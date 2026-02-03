Рейтинг@Mail.ru
В Лобне учредили денежную премию для людей с инвалидностью
18:49 03.02.2026
В Лобне учредили денежную премию для людей с инвалидностью
В Лобне учредили специальную денежную премию "Безграничные возможности", предназначенную для поощрения граждан с ограниченными возможностями здоровья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072020758_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_4a43cb40b2b980231b540cfbefd4402a.jpg
1920
1920
true
московская область (подмосковье)
В Лобне учредили денежную премию для людей с инвалидностью

Спортсмен во время тренировки по волейболу в спортивном зале
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Лобне учредили специальную денежную премию "Безграничные возможности", предназначенную для поощрения граждан с ограниченными возможностями здоровья, добившихся значительных успехов в научной, спортивной или творческой деятельности. Получателями премии смогут стать жители, отличившиеся в состязаниях, художественных конкурсах, научных мероприятиях и культурных фестивалях, написал 360.ru.
Для выявления достойных кандидатов создана специальная комиссия, которая оценит итоги года и объявит финалистов конкурса до начала зимы. Авторы лучших проектов и высших достижений станут призерами и получат сертификаты, а также денежное вознаграждение размером десять тысяч рублей.
Церемонию награждения планируется провести в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню инвалидов. Глава Лобни Анна Кротова подчеркнула важность поддержки социальных инициатив и активного вовлечения людей с особыми потребностями в общественную жизнь региона.
Претенденты на премию могут подавать заявки через профильные городские учреждения: управление культуры, спорткомитет или образовательное ведомство. Проект направлен на признание заслуг граждан с инвалидностью и мотивацию их дальнейшего вклада в культурное и научное наследие страны.
 
