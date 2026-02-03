https://ria.ru/20260203/premiya-2072022848.html
В Лобне учредили денежную премию для людей с инвалидностью
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
В Лобне учредили специальную денежную премию "Безграничные возможности", предназначенную для поощрения граждан с ограниченными возможностями здоровья, добившихся значительных успехов в научной, спортивной или творческой деятельности. Получателями премии смогут стать жители, отличившиеся в состязаниях, художественных конкурсах, научных мероприятиях и культурных фестивалях, написал 360.ru
Для выявления достойных кандидатов создана специальная комиссия, которая оценит итоги года и объявит финалистов конкурса до начала зимы. Авторы лучших проектов и высших достижений станут призерами и получат сертификаты, а также денежное вознаграждение размером десять тысяч рублей.
Церемонию награждения планируется провести в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню инвалидов. Глава Лобни Анна Кротова подчеркнула важность поддержки социальных инициатив и активного вовлечения людей с особыми потребностями в общественную жизнь региона.
Претенденты на премию могут подавать заявки через профильные городские учреждения: управление культуры, спорткомитет или образовательное ведомство. Проект направлен на признание заслуг граждан с инвалидностью и мотивацию их дальнейшего вклада в культурное и научное наследие страны.