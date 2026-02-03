Посол рассказал об обстановке в Венесуэле

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обстановка в Венесуэле сейчас спокойная, угрозы безопасности нет, россияне могут приехать в страну и убедиться в этом сами, заявил посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
“Я могу сказать, что в стране царит мир и безопасность. Те россияне, которые хотят посетить Венесуэлу, могут приехать в страну и убедиться в этом”, - сказал он на брифинге для журналистов.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
