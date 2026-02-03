Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал об обстановке в Венесуэле - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 03.02.2026 (обновлено: 12:45 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/posol-2071910226.html
Посол рассказал об обстановке в Венесуэле
Посол рассказал об обстановке в Венесуэле - РИА Новости, 03.02.2026
Посол рассказал об обстановке в Венесуэле
Обстановка в Венесуэле сейчас спокойная, угрозы безопасности нет, россияне могут приехать в страну и убедиться в этом сами, заявил посол республики в Москве... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:41:00+03:00
2026-02-03T12:45:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52917/80/529178098_0:131:1377:906_1920x0_80_0_0_295b1e286ebfa2e0a918803b3ef85855.jpg
https://ria.ru/20260202/tramp-2071612489.html
https://ria.ru/20260131/venesuela-2071370150.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52917/80/529178098_0:2:1377:1035_1920x0_80_0_0_f189180dff9367b3299ef0355f3a0f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп
Посол рассказал об обстановке в Венесуэле

Посол Веласкес: обстановка в Венесуэле спокойная, угрозы безопасности нет

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкДворец юстиции в столице Венесуэлы
Дворец юстиции в столице Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Дворец юстиции в столице Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обстановка в Венесуэле сейчас спокойная, угрозы безопасности нет, россияне могут приехать в страну и убедиться в этом сами, заявил посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
“Я могу сказать, что в стране царит мир и безопасность. Те россияне, которые хотят посетить Венесуэлу, могут приехать в страну и убедиться в этом”, - сказал он на брифинге для журналистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
2 февраля, 04:35
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии
31 января, 03:17
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала