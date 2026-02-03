Посол рассказал об обстановке в Венесуэле

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обстановка в Венесуэле сейчас спокойная, угрозы безопасности нет, россияне могут приехать в страну и убедиться в этом сами, заявил посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.