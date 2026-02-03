Рейтинг@Mail.ru
Дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/portnov-2071930901.html
Дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства
Дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства - РИА Новости, 03.02.2026
Дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства
Три дочери Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, были исключены из Американской школы в Испании после убийства их отца в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:48:00+03:00
2026-02-03T13:48:00+03:00
в мире
украина
испания
мадрид
андрей портнов (политик)
владимир зеленский
виктор янукович
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018236157_171:0:800:354_1920x0_80_0_0_06f04193aaa0e68bef3c50f4266a24a8.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061309193.html
https://ria.ru/20250730/mozg-2032406271.html
украина
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018236157_93:0:800:530_1920x0_80_0_0_ae16e955f7fdf032d9e4e474439dca80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, мадрид, андрей портнов (политик), владимир зеленский, виктор янукович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Испания, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства

Трех дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства

© Кадр видео из соцсетейАндрей Портнов
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Андрей Портнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Три дочери Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, были исключены из Американской школы в Испании после убийства их отца в мае прошлого года у входа в учебное заведение в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, сообщила во вторник газета Mundo.
"Вдова погибшего Анастасия Валяева заявила, что после жестокого убийства трёх их дочерей, обучавшихся в этом учебном заведении, исключили из школы", - пишет издание.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На Украине проверят причастность Шария к убийству Портнова
11 декабря 2025, 10:44
По его информации, она направила жалобу в Совет по образованию сообщества Мадрид. По итогам проверки ведомство пришло к выводу, что учебное заведение нарушило право несовершеннолетних на образование, поскольку отчисление было связано с личными обстоятельствами семьи и не сопровождалось ни серьёзными дисциплинарными проступками, ни задолженностью по оплате обучения.
Совет по образованию обязал руководство школы в срочном порядке отменить решение об отчислении и вновь принять девочек на обучение в срок не более десяти дней с момента уведомления.
В Американской школе, в свою очередь, заявили о несогласии с решением властей и намерении его обжаловать, указав, что после убийства у входа в учебное заведение возникли опасения за безопасность и страх среди родителей других учеников. Отмечается, что принятое решение было согласовано с психологами и специалистами в области психического здоровья.
Адвокат семьи Портнова Педро Ресино настаивает, что исключение девочек не имело правовых оснований и произошло в самый тяжёлый период их жизни, пишет газета.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор. Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Кризис власти на Украине связан с убийством Портнова, пишут СМИ
30 июля 2025, 16:20
 
В миреУкраинаИспанияМадридАндрей Портнов (политик)Владимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала