Дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства

МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Три дочери Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, были исключены из Американской школы в Испании после убийства их отца в мае прошлого года у входа в учебное заведение в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, сообщила во вторник газета Mundo.
"Вдова погибшего Анастасия Валяева заявила, что после жестокого убийства трёх их дочерей, обучавшихся в этом учебном заведении, исключили из школы", - пишет издание.
По его информации, она направила жалобу в Совет по образованию сообщества Мадрид. По итогам проверки ведомство пришло к выводу, что учебное заведение нарушило право несовершеннолетних на образование, поскольку отчисление было связано с личными обстоятельствами семьи и не сопровождалось ни серьёзными дисциплинарными проступками, ни задолженностью по оплате обучения.
Совет по образованию обязал руководство школы в срочном порядке отменить решение об отчислении и вновь принять девочек на обучение в срок не более десяти дней с момента уведомления.
В Американской школе, в свою очередь, заявили о несогласии с решением властей и намерении его обжаловать, указав, что после убийства у входа в учебное заведение возникли опасения за безопасность и страх среди родителей других учеников. Отмечается, что принятое решение было согласовано с психологами и специалистами в области психического здоровья.
Адвокат семьи Портнова Педро Ресино настаивает, что исключение девочек не имело правовых оснований и произошло в самый тяжёлый период их жизни, пишет газета.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор. Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым.
