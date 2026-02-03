Дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства

МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Три дочери Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, были исключены из Американской школы в Испании после убийства их отца в мае прошлого года у входа в учебное заведение в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, сообщила во вторник газета Mundo.

"Вдова погибшего Анастасия Валяева заявила, что после жестокого убийства трёх их дочерей, обучавшихся в этом учебном заведении, исключили из школы", - пишет издание.

По его информации, она направила жалобу в Совет по образованию сообщества Мадрид . По итогам проверки ведомство пришло к выводу, что учебное заведение нарушило право несовершеннолетних на образование, поскольку отчисление было связано с личными обстоятельствами семьи и не сопровождалось ни серьёзными дисциплинарными проступками, ни задолженностью по оплате обучения.

Совет по образованию обязал руководство школы в срочном порядке отменить решение об отчислении и вновь принять девочек на обучение в срок не более десяти дней с момента уведомления.

В Американской школе, в свою очередь, заявили о несогласии с решением властей и намерении его обжаловать, указав, что после убийства у входа в учебное заведение возникли опасения за безопасность и страх среди родителей других учеников. Отмечается, что принятое решение было согласовано с психологами и специалистами в области психического здоровья.