Президент Польши созвал заседание Совбеза, на котором обсудят Совет мира

ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий созывает заседание Совета национальной безопасности, на котором среди прочего обсудят возможное участие республики в "Совете мира", сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич.
"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 11 февраля (в среду) в 14.00 (16.00 мск).
По его данным, во время заседания Совбеза будут обсуждаться в том числе кредит, взятый правительством для реализации программы SAFE и приглашение Польши в Совет мира.
Навроцкий получил приглашение от американского президента вступить в "Совет мира", однако пока не принял никакого решения, так как членство в международных организациях в соответствии с польской конституцией требует одобрения правительства и принятия сеймом специального закона. В республике по поводу вступления в "Совет мира" мнения политиков разделились.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.