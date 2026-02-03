Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши созвал заседание Совбеза, на котором обсудят Совет мира
03.02.2026
Президент Польши созвал заседание Совбеза, на котором обсудят Совет мира
в мире
польша
сша
австралия
кароль навроцкий
дональд трамп
В мире, Польша, США, Австралия, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп
ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий созывает заседание Совета национальной безопасности, на котором среди прочего обсудят возможное участие республики в "Совете мира", сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич.
"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 11 февраля (в среду) в 14.00 (16.00 мск).
По его данным, во время заседания Совбеза будут обсуждаться в том числе кредит, взятый правительством для реализации программы SAFE и приглашение Польши в Совет мира.
Навроцкий получил приглашение от американского президента вступить в "Совет мира", однако пока не принял никакого решения, так как членство в международных организациях в соответствии с польской конституцией требует одобрения правительства и принятия сеймом специального закона. В республике по поводу вступления в "Совет мира" мнения политиков разделились.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Небензя рассказал, зачем Россия нужна Трампу в составе Совета мира по Газе
