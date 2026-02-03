Рейтинг@Mail.ru
Упавший в Польше дрон не был опасным, заявили в правительстве - РИА Новости, 03.02.2026
18:40 03.02.2026
Упавший в Польше дрон не был опасным, заявили в правительстве
Упавший в Польше дрон не был опасным, заявили в правительстве
Упавший на территории польской воинской части дрон не был опасным и не причинил вреда, заявил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка. РИА Новости, 03.02.2026
Упавший в Польше дрон не был опасным, заявили в правительстве

Шлапка: упавший на территории польской воинской части дрон не был опасным

ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Упавший на территории польской воинской части дрон не был опасным и не причинил вреда, заявил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка.
Радиостанция RadioZet ранее сообщала, что на военную часть в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши в нескольких десятках метров от склада вооружения упал беспилотник неизвестного происхождения. Речь идет о втором радиоэлектронном центре Войска польского. Это специализированное подразделение радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
"По нашей информации, это ни в коей мере не опасный боевой дрон. Он не причинил никакого вреда", - сказал Шлапка журналистам.
Он отметил, что разбирательство по данному инциденту еще продолжается.
Польша закупит зенитные системы для борьбы с дронами
30 января, 01:31
Польша закупит зенитные системы для борьбы с дронами
30 января, 01:31
 
