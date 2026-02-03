Упавший в Польше дрон не был опасным, заявили в правительстве

https://ria.ru/20260203/polsha-2072020320.html
Упавший на территории польской воинской части дрон не был опасным и не причинил вреда, заявил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка. РИА Новости, 03.02.2026
