Жителю Польши вынесли приговор за якобы готовность шпионить в пользу России

ВАРШАВА, 3 фев — РИА Новости. Житель Польши приговорен к 3,5 годам лишения свободы за якобы готовность к сотрудничеству с "российскими спецслужбами", сообщает радиостанция RMF FM.
Судебное заседание проходило в Замостье в закрытом режиме.
По данным радиостанции, в обвинении прокуратуры утверждалось, что "50-летний Павел К. из Хрубешова заявил о готовности действовать в пользу" российской стороны против Польши. Он якобы "заявил о своем желании" "выполнять разведывательные задачи".
При этом утверждается, что деятельность Павла К. должна была заключаться в якобы передаче информации о системе безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что могло, по утверждению следствия, иметь значение при планировании покушения на Владимира Зеленского.
Никаких доказательств того, что сотрудничество имело место и что информация собиралась именно с целью покушения на Зеленского, польской стороной не приводилось.
"Окружной суд в Замостья признал Павла К. виновным в инкриминируемых ему действиях, назначив общее наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.