Жителю Польши вынесли приговор за якобы готовность шпионить в пользу России - РИА Новости, 03.02.2026
13:54 03.02.2026
Жителю Польши вынесли приговор за якобы готовность шпионить в пользу России
Жителю Польши вынесли приговор за якобы готовность шпионить в пользу России - РИА Новости, 03.02.2026
Жителю Польши вынесли приговор за якобы готовность шпионить в пользу России
Житель Польши приговорен к 3,5 годам лишения свободы за якобы готовность к сотрудничеству с "российскими спецслужбами", сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
польша
владимир зеленский
россия
польша
россия
1920
1920
true
в мире, польша, владимир зеленский, россия
В мире, Польша, Владимир Зеленский, Россия
Жителю Польши вынесли приговор за якобы готовность шпионить в пользу России

Жителя Польши приговорили к 3,5 года за якобы готовность шпионить в пользу РФ

© РИА Новости / Филип Климашевский
Мужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 фев — РИА Новости. Житель Польши приговорен к 3,5 годам лишения свободы за якобы готовность к сотрудничеству с "российскими спецслужбами", сообщает радиостанция RMF FM.
Судебное заседание проходило в Замостье в закрытом режиме.
Автомобиль полиции в Вене - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Экс-сотрудника спецслужбы Австрии обвинили в шпионаже в пользу России
22 января, 23:23
По данным радиостанции, в обвинении прокуратуры утверждалось, что "50-летний Павел К. из Хрубешова заявил о готовности действовать в пользу" российской стороны против Польши. Он якобы "заявил о своем желании" "выполнять разведывательные задачи".
При этом утверждается, что деятельность Павла К. должна была заключаться в якобы передаче информации о системе безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что могло, по утверждению следствия, иметь значение при планировании покушения на Владимира Зеленского.
Никаких доказательств того, что сотрудничество имело место и что информация собиралась именно с целью покушения на Зеленского, польской стороной не приводилось.
"Окружной суд в Замостья признал Павла К. виновным в инкриминируемых ему действиях, назначив общее наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки
21 января, 21:16
 
В миреПольшаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
