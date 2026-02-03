https://ria.ru/20260203/polsha-2071912057.html
Песков заявил о доминировании русофобских настроений в польском руководстве
Песков заявил о доминировании русофобских настроений в польском руководстве - РИА Новости, 03.02.2026
Песков заявил о доминировании русофобских настроений в польском руководстве
Русофобские настроения, зашедшие в ранг истерики, доминируют в польском руководстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:46:00+03:00
2026-02-03T12:46:00+03:00
2026-02-03T12:52:00+03:00
польша
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg
https://ria.ru/20260202/polsha-2071773756.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_51b0d3479b7971417b206f8e2b0460f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, россия, дмитрий песков
Польша, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о доминировании русофобских настроений в польском руководстве
Песков: русофобские настроения в польском руководстве зашли в ранг истерики