Песков заявил о доминировании русофобских настроений в польском руководстве
12:46 03.02.2026 (обновлено: 12:52 03.02.2026)
Песков заявил о доминировании русофобских настроений в польском руководстве
Русофобские настроения, зашедшие в ранг истерики, доминируют в польском руководстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
2026
Песков заявил о доминировании русофобских настроений в польском руководстве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Русофобские настроения, зашедшие в ранг истерики, доминируют в польском руководстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Русофобские настроения, уже, собственно, зашедшие в ранг истерики русофобской, продолжают доминировать в руководстве страны (Польши - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о новой доктрине польского государства, где якобы рассматривается возможность удара по РФ "издалека".
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
2 февраля, 17:46
