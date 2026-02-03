Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лишь половина победителей новогодней лотереи "Русского лото" с призом от миллиона рублей пришли за выигрышем в течение месяца, рассказали РИА Новости в "Столото" .

"По итогам января оформили свои выигрыши 53 лотерейных миллионера и два мультимиллионера, что составляет 54 процента от общего числа обладателей крупных призов, появившихся по итогам "Новогоднего миллиарда — 2026", — говорится в сообщении.

Это немного меньше, чем в предыдущие годы. Так, в январе 2025-го выигрыши оформили 64 процента лотерейных миллионеров, в 2024-м — 73, в 2023-м — 67, а в 2022-м — 66 процентов.

На вопрос, почему победители не сразу забирают выигрыш, самые популярные ответы: долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или съездить в Москву самим; договаривались на работе и планировали удобные дни для поездки в лотерейный центр. Некоторые также признавались, что не сразу вспоминали о билетах.