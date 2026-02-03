https://ria.ru/20260203/polovina-2071853751.html
Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею
Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею - РИА Новости, 03.02.2026
Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею
Лишь половина победителей новогодней лотереи "Русского лото" с призом от миллиона рублей пришли за выигрышем в течение месяца, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:04:00+03:00
2026-02-03T09:04:00+03:00
2026-02-03T11:51:00+03:00
москва
столото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589436012_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fd6a12e9506bd1f9649fa76e6feca642.jpg
https://ria.ru/20251218/lotereya-2062807295.html
https://ria.ru/20260202/ohrannik-2071620864.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589436012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f481db0a55fc795711f64f07d02065bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, столото
Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею
Лишь половина победителей новогодней лотереи "Русского лото" забрали выигрыш
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лишь половина победителей новогодней лотереи "Русского лото" с призом от миллиона рублей пришли за выигрышем в течение месяца, рассказали РИА Новости в "Столото".
"По итогам января оформили свои выигрыши 53 лотерейных миллионера и два мультимиллионера, что составляет 54 процента от общего числа обладателей крупных призов, появившихся по итогам "Новогоднего миллиарда — 2026", — говорится в сообщении.
Это немного меньше, чем в предыдущие годы. Так, в январе 2025-го выигрыши оформили 64 процента лотерейных миллионеров, в 2024-м — 73, в 2023-м — 67, а в 2022-м — 66 процентов.
На вопрос, почему победители не сразу забирают выигрыш, самые популярные ответы: долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или съездить в Москву
самим; договаривались на работе и планировали удобные дни для поездки в лотерейный центр. Некоторые также признавались, что не сразу вспоминали о билетах.
В "Столото
" напомнили, что все невостребованные выигрыши перечислят в федеральный бюджет, когда истекут три с половиной года со дня проведения тиража.