Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею
09:04 03.02.2026 (обновлено: 11:51 03.02.2026)
Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею
Лишь половина победителей новогодней лотереи "Русского лото" с призом от миллиона рублей пришли за выигрышем в течение месяца, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2026
Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею

Лишь половина победителей новогодней лотереи "Русского лото" забрали выигрыш

Билеты "Русского лото"
Билеты Русского лото
© Фото : Столото
Билеты "Русского лото". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лишь половина победителей новогодней лотереи "Русского лото" с призом от миллиона рублей пришли за выигрышем в течение месяца, рассказали РИА Новости в "Столото".
"По итогам января оформили свои выигрыши 53 лотерейных миллионера и два мультимиллионера, что составляет 54 процента от общего числа обладателей крупных призов, появившихся по итогам "Новогоднего миллиарда — 2026", — говорится в сообщении.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
18 декабря 2025, 04:16
Это немного меньше, чем в предыдущие годы. Так, в январе 2025-го выигрыши оформили 64 процента лотерейных миллионеров, в 2024-м — 73, в 2023-м — 67, а в 2022-м — 66 процентов.
На вопрос, почему победители не сразу забирают выигрыш, самые популярные ответы: долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или съездить в Москву самим; договаривались на работе и планировали удобные дни для поездки в лотерейный центр. Некоторые также признавались, что не сразу вспоминали о билетах.
В "Столото" напомнили, что все невостребованные выигрыши перечислят в федеральный бюджет, когда истекут три с половиной года со дня проведения тиража.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур
2 февраля, 07:35
 
МоскваСтолото
 
 
