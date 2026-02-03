https://ria.ru/20260203/pogoda-2071853262.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 21,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 03.02.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму с морозами до -21,1 градуса