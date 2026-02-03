Макаревич* втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году по сравнению позапрошлым годом, выяснило РИА Новости.

Так, проживающий в Израиле музыкант, посетил США три раза в 2023 году, два раза в 2024 году и семь раз в 2025 году, сообщил источник РИА Новости.

В сентябре 2025 года Макаревич* делился в социальных сетях фотографиями с занятиями дайвингом на мексиканском острове Косумель, а в июле музыкант выложил фото с рыбалки в американском Оркасе, свидетельствуют изученные РИА Новости данные соцсетей.

В мае артист выложил фото из Нью-Йорка , где он повидался со своей старшей дочерью.