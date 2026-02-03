Рейтинг@Mail.ru
Макаревич* втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
05:21 03.02.2026
Макаревич* втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году
Макаревич* втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
Макаревич* втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году
Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году по сравнению позапрошлым годом,... РИА Новости, 03.02.2026
северная америка
сша
канада
машина времени
северная америка
сша
канада
северная америка, сша, канада, машина времени
Северная Америка, США, Канада, Машина времени
Макаревич* втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году

РИА Новости: Макаревич втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году

Андрей Макаревич*
Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Андрей Макаревич*. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году по сравнению позапрошлым годом, выяснило РИА Новости.
Так, проживающий в Израиле музыкант, посетил США три раза в 2023 году, два раза в 2024 году и семь раз в 2025 году, сообщил источник РИА Новости.
Осенью 2025 года группа "Машина Времени" осуществила тур по Северной Америке, в рамках которого были проведены концерты в крупнейших городах США и Канады.
В сентябре 2025 года Макаревич* делился в социальных сетях фотографиями с занятиями дайвингом на мексиканском острове Косумель, а в июле музыкант выложил фото с рыбалки в американском Оркасе, свидетельствуют изученные РИА Новости данные соцсетей.
В мае артист выложил фото из Нью-Йорка, где он повидался со своей старшей дочерью.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.
Северная АмерикаСШАКанадаМашина времени
 
 
