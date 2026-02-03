Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области осудили подростка, стрелявшего из пневматики
17:11 03.02.2026
В Тульской области осудили подростка, стрелявшего из пневматики
В Тульской области осудили подростка, стрелявшего из пневматики - РИА Новости, 03.02.2026
В Тульской области осудили подростка, стрелявшего из пневматики
Подростка из Новомосковска Тульской области приговорили к 2 годам воспитательной колонии за выстрел в голову сверстника из пневматического пистолета, сообщила... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
тульская область
новомосковск (тульская область)
россия
тульская область
новомосковск (тульская область)
россия
происшествия, тульская область, новомосковск (тульская область), россия
Происшествия, Тульская область, Новомосковск (Тульская область), Россия
В Тульской области осудили подростка, стрелявшего из пневматики

В Новомосковске осудили стрелявшего из пневматики в сверстника подростка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ТУЛА, 3 фев – РИА Новости. Подростка из Новомосковска Тульской области приговорили к 2 годам воспитательной колонии за выстрел в голову сверстника из пневматического пистолета, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.
"Новомосковский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления по п.п. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 1 июня 2025 года подсудимый без повода выстрелил из промышленно изготовленного газобаллонного многозарядного пневматического пистолета в голову несовершеннолетнему знакомому. Сверстник получил тяжкий вред здоровью, повлекший стойкую утрату общей трудоспособности свыше 30%.
"Приговором суда от 02.02.2026 подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - уточнили в суде.
В пресс-службе добавили, что с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллионов рублей.
Подросток был взят под стражу в зале суде. Приговор в законную силу не вступил.
