В Тульской области осудили подростка, стрелявшего из пневматики

ТУЛА, 3 фев – РИА Новости. Подростка из Новомосковска Тульской области приговорили к 2 годам воспитательной колонии за выстрел в голову сверстника из пневматического пистолета, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.

« "Новомосковский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления по п.п. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 1 июня 2025 года подсудимый без повода выстрелил из промышленно изготовленного газобаллонного многозарядного пневматического пистолета в голову несовершеннолетнему знакомому. Сверстник получил тяжкий вред здоровью, повлекший стойкую утрату общей трудоспособности свыше 30%.

« "Приговором суда от 02.02.2026 подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - уточнили в суде.

В пресс-службе добавили, что с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллионов рублей.