В Прокопьевске похоронили четверых погибших при пожаре в сауне подростков
Четверых из пяти подростков, погибших при пожаре в сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области, похоронили во вторник, еще одного похоронят в среду,... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
Ликвидация пожара в Прокопьевске
Площадь пожара составила 70 м² и 15 погонных метров кабельной продукции котельной.
От МЧС России привлекались 41 специалист и 13 единиц техники.
⚠️За оперативной информацией следи здесь.
Подписывайся на
МЧС Кузбасс в МАХ | ВК
МЧС России в MAХ
