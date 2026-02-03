Рейтинг@Mail.ru
В Прокопьевске похоронили четверых погибших при пожаре в сауне подростков
17:48 03.02.2026
В Прокопьевске похоронили четверых погибших при пожаре в сауне подростков
В Прокопьевске похоронили четверых погибших при пожаре в сауне подростков - РИА Новости, 03.02.2026
В Прокопьевске похоронили четверых погибших при пожаре в сауне подростков
Четверых из пяти подростков, погибших при пожаре в сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области, похоронили во вторник, еще одного похоронят в среду,... РИА Новости, 03.02.2026
Ликвидация пожара в Прокопьевске
Площадь пожара составила 70 м² и 15 погонных метров кабельной продукции котельной. От МЧС России привлекались 41 специалист и 13 единиц техники.
В Прокопьевске похоронили четверых погибших при пожаре в сауне подростков

РИА Новости: в Прокопьевске похоронили погибших при пожаре в сауне 4 подростков

© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramПоследствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Четверых из пяти подростков, погибших при пожаре в сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области, похоронили во вторник, еще одного похоронят в среду, рассказали РИА Новости в администрации города.
«
"Сегодня четверых (подростков – ред.) похоронили. Завтра еще похороны одного мальчика", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, всех погибшие подростки – прокопчане.
Пожар произошел 31 января в частной сауне в Прокопьевске, спастись удалось только одной девушке, пятеро подростков погибли. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело. В понедельник суд на два месяца арестовал владельца сауны Алексея Долгачева, а администратор заведения Елена Селищева отправлена под домашний арест.
Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков
2 февраля, 09:46
2 февраля, 09:46
 
