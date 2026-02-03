В Подмосковье будут судить мужчину, убившего падчерицу 28 лет назад

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Суд ждёт мужчину, убившего 8-летнюю падчерицу и спрятавшего ее тело в подвале дома 28 лет назад в Кашире, сообщили в пресс-службе подмосковных прокуратуры и главка СК РФ.
Ранее в подмосковном главке СК сообщили, что в марте 1997 года в квартире в Кашире мужчина убил падчерицу из-за того, что она хотела есть. С утра он положил тело в сумку, перевез и закопал в подвале многоэтажного дома. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. По горячим следам установить обстоятельства произошедшего не удалось. Однако в октябре 2025 года выяснилось, что по уголовному делу был проведен не весь комплекс следственных действий.
Отчим девочки был задержан, в ходе допроса рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, а также указал примерное место, где спрятал тело, останки девочки нашли. Мужчине вменили "убийство малолетней, заведомо находившейся в беспомощном состоянии", расследование уголовного дела завершено.
"Уголовное дело направлено в Каширский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
