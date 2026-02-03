В Подмосковье будут судить мужчину, убившего падчерицу 28 лет назад

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Суд ждёт мужчину, убившего 8-летнюю падчерицу и спрятавшего ее тело в подвале дома 28 лет назад в Кашире, сообщили в пресс-службе подмосковных прокуратуры и главка СК РФ.